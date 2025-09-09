Suddivisione dei compiti tra Rup e uffici della stazione appaltante: le indicazioni del Consiglio di Stato
Ampia autonomia organizzativa nella delimitazione dei compiti fermo restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento da mantenere in capo al responsabile del progetto
Le stazioni appaltanti godono di un’ampia autonomia organizzativa nella delimitazione dei compiti del responsabile del progetto in relazione agi adempimenti che intendono riservare agli altri uffici amministrativi preposti allo svolgimento delle procedure di gara, fermo restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento che devono essere mantenute in capo al Rup.
Questa conclusione vale a maggior ragione qualora vi sia una disciplina regionale di riferimento, che può legittimamente delineare...