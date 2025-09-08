Accesso civico generalizzato applicabile agli appalti con il bilanciamento degli interessi
Consiglio di Stato: tocca al Rup gestire l’operazione
Per l’accesso civico generalizzato, anche nel settore degli appalti, non opera una «ostensione automatica» dovendo, l’amministrazione interessata – attraverso il Rup -, «operare un bilanciamento effettivo dei contrapposti interessi». È questo, in sintesi, il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7201/2025.
La vicendaLa ricorrente censura il mancato riconoscimento...