Accesso alle offerte, bilanciamento interessi più attento sulle richieste provenienti da soggetti non in gara
La presa di posizione del Consiglio di Stato che promuove il «no» della stazione appaltante ricordando le indicazioni della Corte Ue sugli appalti
Con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7201/2025, i giudici dispongono che la richiesta di accesso civico generalizzato degli atti di una procedura di gara richiede un bilanciamento, caso per caso, tra il diritto di accesso e la tutela dei segreti commerciali e industriali, soprattutto se la richiesta di accesso perviene da “un soggetto terzo” del tutto estraneo alla procedura. Opinando diversamente, quest’ultimo otterrebbe una ostensione maggiore di quella dei partecipanti frustrando...