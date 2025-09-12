Esecuzione delle concessioni riservata alle Pa qualificate
Lo ricorda ancora una volta l’Autorità Anticorruzione nell’aggiornamento delle Faq sulla qualificazione delle stazioni appaltanti
L’Autorità Anticorruzione ha di recente aggiornato le Faq in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Tra le diverse risposte (più o meno recenti) merita una particolare attenzione – anche per le problematiche/implicazioni pratico operative poste agli enti -, il riscontro fornito con la Faq M4 in tema di esecuzione delle concessioni.
Riposta aggiornata alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 209/2024 in ...