Fabbisogni di personale, dal nuovo contratto informazione potenziata
Il piano triennale dei fabbisogni di personale diviene oggetto di un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali
Il piano triennale dei fabbisogni di personale diviene oggetto di un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali, in seguito alla tradizionale informativa resa dagli enti prima della sua adozione. Questa una delle novità contenute nella preintesa del nuovo contratto collettivo del Comparto delle Funzioni Locali siglata il 3 novembre scorso.
Il documento mette in luce diverse modifiche in tema di relazioni sindacali: l’impianto resta quello noto, attraverso la conferma dei tre strumenti afferenti...