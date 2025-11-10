Scuola, con il rinnovo da 110 a 185 euro in più al mese per gli insegnanti
Dopo l’intesa per il 2022-24 siglata la settimana scorsa, che garantirà al personale scolastico anche 2mila euro di arretrati, il ministro Valditara punta all’accordo entro l’anno per il 2025-27
Dai rinnovi contrattuali arriva una doppia buona notizia per il personale della scuola. Alla firma apposta in calce mercoledì scorso al Ccnl 2022-24, che garantirà da gennaio 150 euro lordi mensili in più agli insegnanti (più 1.948 circa di arretrati) e 110 agli assistenti tecnico-amministrativi, si aggiunge l’accelerazione sulla trattativa per la tornata 2025-27, che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, conta di chiudere entro l’anno. A quel punto l’incremento in busta paga...