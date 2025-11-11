Relazioni sindacali, esteso il novero delle materia oggetto di informazione
Introdotto il vincolo degli incontri prima della adozione della programmazione del fabbisogno
Con l’ipotesi di contratto per il personale delle funzioni locali le logiche ispiratrici delle scelte sulle relazioni sindacali, con particolare riferimento alla informazione e al confronto vengono confermate, e si introducono forme di rafforzamento di questi istituti. Basta ricordare il vincolo degli incontri prima della adozione della programmazione del fabbisogno e l’estensione delle materie, tra cui l’orario di lavoro, la verifica del rispetto dei vincoli di destinazione di risorse alla formazione...