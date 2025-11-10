Contratto, l’inflazione asciuga i nuovi differenziali di stipendio

La sottoscrizione dell’ipotesi di contratto 2022/24 delle Funzioni locali porta una ventata di ossigeno nelle buste paga, con aumenti che vanno dai 113,51 euro per gli operatori fino a 144,11 euro per i funzionari. Il dibattito è stato molto acceso in quanto l’aumento non copre la perdita di potere d’acquisto verificatasi nel triennio. Ma le sorprese, negative, non sono finite e riguardano principalmente i dipendenti di lungo corso.

La realtà, come spesso accade, è complessa. L’ipotesi di contratto...