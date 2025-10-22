Fisco e contabilità

Farmaci, il prontuario si prepara a cambiare per governare la spesa

In manovra spunta la revisione annuale dell’elenco di medicine rimborsate dal Ssn per le quali rinegoziare il prezzo in base ai consumi

di Marzio Bartoloni

Rivedere e aggiornare ogni anno il Prontuario terapeutico nazionale, l’elenco ufficiale dei farmaci - oggi se ne contano oltre 10mila - che possono essere erogati e rimborsati dal Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo ultimo della «razionalizzazione della spesa farmaceutica». Spunta nella bozza della manovra di bilancio attesa presto in Parlamento un altro importante tassello del puzzle a cui sta lavorando il Governo per provare a governare una spesa farmaceutica che cresce senza sosta e che...

