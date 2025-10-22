Farmaci, il prontuario si prepara a cambiare per governare la spesa

Rivedere e aggiornare ogni anno il Prontuario terapeutico nazionale, l’elenco ufficiale dei farmaci - oggi se ne contano oltre 10mila - che possono essere erogati e rimborsati dal Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo ultimo della «razionalizzazione della spesa farmaceutica». Spunta nella bozza della manovra di bilancio attesa presto in Parlamento un altro importante tassello del puzzle a cui sta lavorando il Governo per provare a governare una spesa farmaceutica che cresce senza sosta e che...

