Fatture alla Pa pagate solo a chi è in regola

La strada diventa più in salita per i professionisti che devono ottenere pagamenti dalle pubbliche amministrazioni. Oltre ai tempi di attesa per vedersi liquidare le parcelle, la bozza della manovra introduce dal 2026 un aggravio di adempimenti. O meglio chiede che venga dimostrato il «regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi» alla Pa a cui è stata effettuata una consulenza o è stato fornito un servizio professionale.

La prova dell’aver versato (fino al momento della richiesta di...