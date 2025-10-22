Tari, ok del Consiglio di Stato all’equiparazione dell’attività agrituristica a quella alberghiera

È valida la delibera comunale che, ai fini della Tari, equipara l’attività agrituristica a quella alberghiera. Una diversa soluzione contrasterebbe con l’ articolo 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013 secondo cui «il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani» e con il comma 652 dello medesimo articolo che attribuisce all’ente locale la potestà di «commisurare la tariffa alle quantità ...

