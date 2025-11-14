Finanza di progetto, gara ritirata prima dell’aggiudicazione non è revoca né annullamento
L’indicazione del Tar Sicilia alle Pa: quando emergono criticità prima dell’assegnazione definitiva la soluzione più corretta non è l’annullamento o la revoca in autotutela, ma il ritiro degli atti endoprocedimentali e la riapertura di un procedimento conforme alla legge
Il Tar di Catania, pronunciandosi a seguito di un ricorso avverso la “revoca” di una procedura di gara per l’affidamento di una concessione in finanza di progetto, con la sentenza n. 3193 del 10 novembre 2023, ha fissato alcuni interessanti principi in materia di contratti pubblici. Nel caso di sospensione e successiva cessazione di una procedura di project financing prima dell’aggiudicazione definitiva, il provvedimento con cui l’amministrazione decide di arrestare il procedimento non assume la ...