Ponte Stretto, delibera illegittima su ambiente, appalti e tariffe. Corte Conti: gara da rifare

Ambiente, appalti e tariffe. Sono questi, in sintesi, i tre “vulsus” sui quali i magistrati contabili hanno riscontrato le principali violazioni della delibera Cipess sul progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina; elementi che hanno determinato la decisione di negare la registrazione all’atto del governo approvato il 6 agosto e pervenuto alla Corte dei Conti solo il 10 settembre. Su tutti appare dirimente la violazione della direttiva appalti che, a causa del moutato costo dell’opera...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi