Ponte Stretto, delibera illegittima su ambiente, appalti e tariffe. Corte Conti: gara da rifare

Le motivazioni dei magistrati contabili: istruttoria carente su delibera Iropi, violazione della delibera Ue sui contratti di appalto, mancato parere Autorità Trasporti sul Pef. Il ministro Salvini: andiamo avanti. Bonelli: si dimetta

di Massimo Frontera

Ambiente, appalti e tariffe. Sono questi, in sintesi, i tre “vulsus” sui quali i magistrati contabili hanno riscontrato le principali violazioni della delibera Cipess sul progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina; elementi che hanno determinato la decisione di negare la registrazione all’atto del governo approvato il 6 agosto e pervenuto alla Corte dei Conti solo il 10 settembre. Su tutti appare dirimente la violazione della direttiva appalti che, a causa del moutato costo dell’opera...

