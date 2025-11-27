Caro-materiali, ok alla stabilizzazione dei ristori ma cade il comma sui 2,25 miliardi per il pregresso 2025

Passa quasi per intero il vaglio di ammissibilità della Commissione Bilancio del Senato l’emendamento della Lega – prima firmataria Tilde Minasi – che punta a riscrivere in profondità il meccanismo delle compensazioni del caro-materiali per i lavori pubblici. A essere bocciato è soltanto il comma 8, quello che prevedeva un imponente stanziamento da 2,25 miliardi per coprire la partita 2025 dei ristori, giudicato inammissibile perché di natura onerosa e incompatibile con i saldi della manovra. Tutto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi