Fondi welfare e asili nido non utilizzati: 3.528 sindaci finiscono commissari
Il ministero dell’Interno interviene con il decreto 5 novembre 2025 sia per il mancato utilizzo, entro fine anno, delle risorse vincolate, sia per la mancata trasmissione delle certificazioni
Scendono a 3.528 (dai 4.819 del 2024) i sindaci nominati commissari per la gestione dei fondi vincolati destinati al welfare. Il decreto del Ministero dell’Interno del 5 novembre 2025 interviene sia per il mancato utilizzo, entro fine anno, delle risorse vincolate, sia per la mancata trasmissione delle certificazioni. Ai fini del computo delle scadenze previste dal decreto del 6 giugno 2024, va considerato che il nuovo provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre...