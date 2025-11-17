Silenzio assenso della Pa, basta il decorso del termine
Principio che vale anche nel campo dell’edilizia e in genere delle attività produttive in cui evidentemente è forte l’interesse dell’impresa a una rapida definizione del procedimento
Si va consolidando sempre di più l’orientamento della giurisprudenza, prima minoritario, per cui il silenzio assenso della Pa di cui all’articolo 20 della legge 241/1990 sulle istanze dei privati si forma anche in assenza dei requisiti prescritti per il rilascio del titolo autorizzativo richiesto. E dunque anche se l’attività oggetto del provvedimento richiesto non è conforme al modello legale.
Principio che vale anche nel campo dell’edilizia e in genere delle attività produttive in cui evidentemente...