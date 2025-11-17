Amministratori

Silenzio assenso della Pa, basta il decorso del termine

Principio che vale anche nel campo dell’edilizia e in genere delle attività produttive in cui evidentemente è forte l’interesse dell’impresa a una rapida definizione del procedimento

di Pippo Sciscioli

Si va consolidando sempre di più l’orientamento della giurisprudenza, prima minoritario, per cui il silenzio assenso della Pa di cui all’articolo 20 della legge 241/1990 sulle istanze dei privati si forma anche in assenza dei requisiti prescritti per il rilascio del titolo autorizzativo richiesto. E dunque anche se l’attività oggetto del provvedimento richiesto non è conforme al modello legale.

Principio che vale anche nel campo dell’edilizia e in genere delle attività produttive in cui evidentemente...

Gli ultimi contenuti di Amministratori