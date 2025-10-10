Fondo obiettivi di finanza pubblica e spending nel bilancio di previsione 2026/2028

Sale a 290 milioni di euro complessivi annui il contributo di finanza pubblica da iscrivere nel bilancio di previsione 2026/2028 di Comuni Province e Città metropolitane. Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, sul quale non sarà possibile assumere impegni di spesa, deve essere stanziato al codice U.1.10.01.07.001, missione 20 della parte corrente della spesa, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del Dlgs 118/2011 e dell’articolo 162, comma...

