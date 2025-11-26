Fisco e contabilità

Fondo rischi contenzioso sempre frutto di istruttoria completa

La quantificazione degli accantonamenti non può mai essere frutto di valutazioni generiche o di apprezzamenti “prudenziali”

di Enzo Cuzzola

La deliberazione n. 158/2025/PRSE della Sezione regionale di controllo per la Puglia offre l’occasione per ricostruire in modo sistematico la disciplina del fondo rischi contenzioso, chiarendo che la quantificazione degli accantonamenti non può mai essere frutto di valutazioni generiche o di apprezzamenti “prudenziali” sganciati da un’istruttoria completa. La Corte sottolinea che l’ente deve procedere a una ricognizione analitica del contenzioso pendente, indicandone valore, stato del giudizio, precedenti...

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità