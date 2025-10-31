Fotovoltaico a terra, la Regione non può limitare le norme statali (e comunitarie)
Il Tar Toscana dichiara automaticamente abrogata in forza di una legge statale la norma regionale che limitava l’applicazione della legge statale nelle aree indicate come idonee
Lo sfruttamento dell’energia solare tramite impianto fotovoltaico, come ben sappiamo, rappresenta una soluzione sostenibile e vantaggiosa per chi desidera raggiungere un buon livello di indipendenza energetica. Quando si pensa al fotovoltaico, si immaginano sempre i tradizionali pannelli solari montati sul tetto degli edifici; ma esiste anche la possibilità di catturare i raggi del sole per produrre energia tramite un impianto fotovoltaico a terra. In buona sostanza, i pannelli vengono fissati al...