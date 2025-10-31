Affidamento diretto, ok l’avviso esplorativo ma senza «punteggi, griglie o pesature»
Secondo il Tar Lazio l’affidamento diretto preceduto da avviso esplorativo per acquisire candidature non ha introdotto alcuna logica competitiva ma solo manifestazioni di interesse da valutarsi a cura del Rup
Il giudice romano (Tar Lazio, sez. II-bis, con sentenza n.18004/2025) affronta un ulteriore caso di affidamento diretto caratterizzato dalla pubblicazione di un previo avviso esplorativo per acquisire “candidature” che, comunque, per parola del giudice, non ha introdotto alcuna logica competitiva ma semplicemente il ricevimento di “manifestazioni di interesse” da valutarsi esclusivamente rispetto alle esigenze della stazione appaltante.
L’intermediazione dell’avviso esplorativo a manifestare interesse
L’affidamento diretto, nel caso di specie, veniva intermediato...