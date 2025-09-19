Fuori dal limite sul salario accessorio il welfare integrativo finanziato con i proventi del codice della strada
Si tratta delle risorse destinate al welfare integrativo del personale della polizia locale ed espressamente finanziate con proventi da sanzioni stradali spettanti agli enti locali, se derivanti da maggiori incassi rispetto all’ultimo rendiconto
Le risorse destinate al welfare integrativo del personale appartenente alla polizia locale ed espressamente finanziate con proventi da sanzioni stradali spettanti agli enti locali, non soggiacciono – se derivanti da maggiori incassi rispetto all’ultimo rendiconto - al limite del trattamento economico accessorio fissato all’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 e questo anche dopo l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 124).
Così ha indicato...