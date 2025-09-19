Polizia locale, continua il calo degli agenti
I numeri del tredicesimo Rapporto Nazionale sull’attività della Polizia Locale redatto da Anci
Continua il calo degli agenti in servizio nella Polizia locale che risultano essere di meno di oltre 4.300 unità rispetto alle dotazioni organiche previste, con un calo complessivo del 7,1%. È la fotografia scattata dal tredicesimo Rapporto Nazionale sull’attività della Polizia Locale redatto da Anci, presentato a Riccione nell’ambito della 44esima edizione delle Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana.
Dall’indagine per l’anno 2023, che ha coinvolto tutti capoluoghi di provincia e i Comuni ...