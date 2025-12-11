Gare, la dichiarazione di rinuncia all’offerta non salva dall’escussione della cauzione
Tar Lombardia: in assenza di un provvedimento di esclusione da parte della stazione appaltante l’impresa rimane vincolata alla partecipazione
L’esigenza di tutela della stabilità dell’offerta, id est il suo principio di irrevocabilità, impone che l’offerta sia vincolata ai termini previsti dalla lex specialis o, in mancanza, per centottanta giorni. Dopo la presentazione dell’offerta, la semplice dichiarazione dell’operatore economico di voler rinunciare alla partecipazione alla procedura di gara, a cui non segua un provvedimento di esclusione, non fa venir meno la vincolatività dell’offerta. Pertanto, è legittimo escutere la cauzione provvisoria...