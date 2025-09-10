Gare, regolarizzabile in corsa il mancato pagamento del contributo Anac
Il Tar Campania torna sul soccorso istruttorio per la tassa sulle gare dopo l’ok stabilito dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria e spiega come deve comportarsi il Rup
Se dai documenti di gara non risulta il pagamento del contributo Anac, la stazione appaltante deve avviare il soccorso istruttorio integrativo ammettendo anche un versamento successivo alla scadenza del bando. In questi termini, la sentenza n. 5775/2025 del Tar Campania.
Il caso
Il ricorrente impugna la propria esclusione intervenuta per non aver dimostrato il pagamento del contributo Anac...