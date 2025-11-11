Gare pulizie, non si può richiedere l’assorbimento del personale senza fornirne prima l’elenco
La Prefettura di Genova chiamata dall’Anac ad annullare la gara in autotutela per i servizi delle caserme di polizia e carabinieri
L’Autorità anticorruzione ha chiesto alla Prefettura di Genova di annullare in autotutela la gara per l’appalto dei servizi di pulizia nelle caserme e negli uffici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Con due pareri di precontenzioso (n. 420 e n. 421 del 22 ottobre 2025), l’Anac ha ritenuto illegittima l’esclusione dalla gara di alcuni operatori economici per non aver presentato un piano di riassorbimento dettagliato del personale dell’impresa uscente, in mancanza però delle informazioni...
