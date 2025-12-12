Gare, superare i termini temporali non inficia l’aggiudicazione
Tar Sardegna: non sono previste conseguenze sull’assegnazione per violazione delle scadenze dell’Allegato I.3 del codice appalti, ma solo eventuali responsabilità disciplinari
Con la recente pronuncia n. 1079/2025, la seconda sezione del Tar Sardegna, affronta una questione non frequente relativa alla censura di illegittima aggiudicazione, da parte della stazione appaltante, per superamento dei termini di cui all’allegato I.3. Aggiudicazione avvenuta senza che «venisse disposta alcuna espressa proroga di tali termini» come anche l’allegato prevede in specifiche ipotesi.
I termini della gara
L’allegato, composto di un solo articolo, disciplina i «Termini delle procedure di...