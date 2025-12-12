Finanza di progetto, obbligatoria la pronuncia della Pa sulla proposta del privato

Nell’ambito delle procedure di partenariato pubblico-privato, la presentazione di una proposta di finanza di progetto da parte di un operatore economico determina in capo alla pubblica amministrazione l’obbligo di adottare un provvedimento espresso e motivato, qualunque sia l’esito della valutazione e indipendentemente dall’eventuale sopravvenienza normativa o dall’avvio di nuove iniziative per la realizzazione del medesimo intervento. L’obbligo di decidere discende direttamente dai principi generali...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi