Finanza di progetto, obbligatoria la pronuncia della Pa sulla proposta del privato
Tar Campania: serve un n provvedimento espresso e motivato, qualunque sia l’esito della valutazione, indipendentemente da novità normative o altre iniziative per lo stesso intervento
Nell’ambito delle procedure di partenariato pubblico-privato, la presentazione di una proposta di finanza di progetto da parte di un operatore economico determina in capo alla pubblica amministrazione l’obbligo di adottare un provvedimento espresso e motivato, qualunque sia l’esito della valutazione e indipendentemente dall’eventuale sopravvenienza normativa o dall’avvio di nuove iniziative per la realizzazione del medesimo intervento. L’obbligo di decidere discende direttamente dai principi generali...