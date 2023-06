Giochi 2026, via al bando da 81,6 milioni per il Cortina Sliding Centre di M.Fr.

Tra i molti bandi pubblicati in questi giorni c'è anche quello per realizzare il secondo lotto del Cortina Sliding Centre. L'intervento - mandato in gara con procedura aperta - prevede la riqualificazione della pista Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo, connessi allo svolgimento delle gare dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 per le discipline sportive di bob, skeleton e slittino. L'appalto è stato pubblicato dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026...