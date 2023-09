Gli alert per il revisore dalla compilazione della «tabella Pnrr» dei questionari della Corte dei conti di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel









Le Sezioni di controllo regionali della Corte dei conti nel mese di giugno 2023 hanno trasmesso ai sindaci dei Comuni e agli organi direvisione una pec con oggetto «Compilazione della tabella PNRR del Questionario allegato alle Linee guida sul Bilancio di previsione 2023-2025 di cui alla deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti».

Il punto 5 della deliberazione ha una specifica sezione del questionario dedicata alle verifiche sullo stato di attuazione del Pnrr, con allegata una TABELLA PNRR che l'organo di revisione dell'ente locale doveva essere compilato separatamente, con riferimento ai dati rilevati alla data del 30 giugno 2023 e trasmesso dal 1° al 31 luglio 2023.

Gli alert per il revisore sull'impatto degli interventi Pnrr sul bilancio del soggetto attuatore

L'estrapolazione della Tabella Pnrr dal questionario ha fatto emergere che la sua compilazione ha richiesto l'impegno dell'Organo di revisione, dei Rup e del responsabile della ragioneria, perché si è generalmente registrato è stato un pesante ritardo nel monitoraggio dell'avanzamento degli interventi Pnrr da parte degli organi di controllo interno dei soggetti attuatori. Che l'Organo di revisione utilizzando le check list del nostro manuale di revisione Pnrr potesse avere già molti dei dati richiesti è un'altra considerazione che va fatta, perché Ancrel operando all'interno degli enti locali era consapevole della difficoltà che avrebbero trovato nella definizione della nuova Governance Pnrr, nel tempestivo coordinamento tra i Rup e il Servizio finanziario, nell'impostazione di un sistema di monitoraggio strutturato ed efficace dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario/contabile.

Dalle segnalazioni che i revisori più impegnati ci hanno inviato nel mese di luglio, è possibile confermare che le criticità si sono manifestate proprio in ordine alle fasi di monitoraggio e rendicontazione, in relazione al «mancato rispetto del cronoprogramma sulle fasi procedurali scadute al 30 giugno 2023». Nello specifico, si è evidenziato che l'impatto a bilancio, per mancanza di comunicazione organizzata e tempestiva tra Rup e Servizio Finanziario, era in pesane ritardo. Impatto delle somme già accertate e aventi "anticipazioni" riguardanti il 10 per cento per i progetti "Nativi"e, per quanto concerne i progetti "Non Nativi" risorse già accreditate dal ministero dell'Interno fino al 95 e in alcuni casi al 100 per cento del totale dell'investimento.

Al riguardo abbiamo suggerito di estendere il controllo riguardante la coerenza sul totale dell'accertato/impegnato/speso/realizzato/rendicontato e già anticipato e/o accreditato da parte dei Ministeri competenti per singola Missione e Cup dell'intervento. In alcuni casi sono emerse delle economie sui diversi interventi, di cui i revisori non erano venuti a conoscenza con le variazioni di bilancio proposte.

La check-list di controllo post compilazione tabella Pnrr

Alla luce di quanto sopra rappresentato, è doveroso sottolineare l'importanza di dotarsi di una check-list di controllo «post compilazione della tabella PNRR al 30 giugno 2023», finalizzata ad acquisire da parte degli Enti ulteriori elementi volti alla prossima compilazione nel mese di dicembre 2023. Gli elementi chiave da concordare con l'ente, quale soggetto attuatore:

• relazione del Segretario Comunale sul funzionamento dei "controlli interni" con sezione dedicata al controllo sul "Pnrr";

• velocizzare il processo di rendicontazione sul sistema ReGiS, sia per i progetti "Nativi" che "Non Nativi" con verifiche mensili a partire dal 10 agosto 2023;

• controllare i flussi di cassa Pnrr anche attraverso un file extracontabile da riportare nelle verifiche periodiche di cassa;

• comunicare al Revisore lo screen-shot sulla pre-validazione dei dati di progetto presenti nella piattaforma ReGiS ", relativamente alle fasi di avanzamento procedurale, fisico e finanziario;

• predisporre un'attestazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico e/o ufficio dedicato al Pnrr, nel caso in cui si rilevi il mancato rispetto dei tempi-target del progetto;

• comunicare al Revisore lo stato finale rendicontativo "Validazione e rendiconto di progetto", finalizzato al controllo dello status a bilancio e chiusura dei residui";

• comunicare al Revisore, se vi sono richieste da parte del ministero e/o soggetti esterni di controllo 1° livello o Audit, a seguito di verifica "in loco", o altre richieste che possano incidere sul bilancio in corso.

Esempio di check-list di controllo

 verificare gli stanziamenti di entrata e spesa riportati nella previsione definitiva bilancio triennio 2023-2025, finalizzati alla coerenza con lo Stato di Avanzamento procedurale degli interventi ammessi al finanziamento Pnrr o Pnc e nel rispetto dei cronoprogrammi;

 rivedere il proprio parere sul riaccertamento dei residui attivi e passivi Pnrr o Pnc presenti nel consuntivo dell'esercizio 2022;

 acquisire lo screen-shoot sulla pre-validazione dei dati a progetto, dove risulti lo stato "Validato OK";

 accertarsi in caso dello stato "Non Validato KO", che siano state poste in essere le azioni correttive e di popolamento dei dati mancati o errati;

 acquisire lo screen-shoot sulla validazione finale per la verifica che le risorse finanziate corrispondano al totale dei pagamenti effettuati. Nel caso di economie, accertarsi che le stesse siano state motivate nel quadro economico dell'opera come ribassi d'asta o altro (si consiglia la determina motivata del Rup);

 controllare nella verifica periodica di cassa (al 30/9/203) che le somme provenienti da risorse e spese afferenti al Pnrr risultino vincolate.

La "richiesta di elementi, controllo e verifica" che consigliamo, ha come obiettivi minimizzare i rischi di revisione e incidere tempestivamente sulle eventuali proposte di variazione al bilancio 2023-2025, al fine di rispettare il mantenimento degli equilibri e i vincoli di cassa.

Ma soprattutto creerà consapevolezza nella struttura amministrativa della necessità di rivedere il funzionamento dei controlli interni, perché il finanziamento Pnrr sarà riconosciuto dal Ministero competente- Ue se gli interventi programmati con il Dup troveranno realizzazione nei tempi previsti ex ante.

Se la richiesta avrà una risposta positiva, la compilazione della TABELLA PNRR al 31.12.2023 potrà essere superata da una verifica/controllo dell'Organo di revisione sullo stato di avanzamento dei progetti che saranno su ReGiS e su quello dei progetti che non si riportano sul Sistema unico.

Si ricorda ai colleghi revisori che nel sito Ancrel Sezione Pnrr sono presenti le check-list e i verbali quali aiuto all'Organo di Revisione, oggi anche la check-list post Tabella Pnrr del questionario Corte dei conti.

(*) Vice presidente Ancrel nazionale

(**) Componente esecutivo Ancrel nazionale

---------------------------------------------------------

PROSSIMI EVENTI

ASSEMBLEA e CONVEGNO NAZIONALE ANCREL

Riva del Garda 6 e 7 ottobre 2023

Venerdì 6 ottobre ore 16,30: Assemblea annuale degli associati

Sala Meeting Hotel DU LAC E DU PARC via Rovereto 44 - Riva del Garda (qui puoi scaricare la convocazione con l'odg e il modulo di delega)

Alla sera si svolgerà la consueta Cena di Gala che avverrà, tempo permettendo, nella veranda del Ristorante dell'HOTEL DU LAC E DU PARC

Sabato 7 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13,30 Convegno nazionale:

Palacongressi di Riva del Garda Loc. Parco Lido - 38066 Riva del Garda (TN)

LA NUOVA GOVERNANCE EUROPEA SUL PATTO DI STABILITA' E I RIFLESSI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI, ANCHE NELL'OTTICA DELLA RIFORMA "ACCRUAL" e Premiazione Sesta Edizione Premio ANTONINO BORGHI

Per quanto riguarda concerne TUTTE le prenotazioni, con la speranza di poter organizzare al meglio la tua trasferta hotel, cena, viaggio e transfer abbiamo scelto, quest'anno di avvalerci della collaborazione dell'Agenzia OnTheGo. Info



SEMINARIO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR - 6 LEZONI organizzato da ANCREL NAZIONALE

Le lezioni si svolgeranno tutti i martedì a partire dal 26 settembre 2023 dalle 15.00 alle 17.00 in modalità webinar (n° 12 crediti formativi complessivi disponibili, 2 per ogni lezione Test di 5 domande per la verifica dell'apprendimento a fine ogni singola lezione esito positivo con almeno 4 risposte corrette) a breve tutte le info sul sito www.ancrel.it

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO: UNA LEVA FISCALE PER INCENTIVARE IL TURISMO

R imini 29 settembre 2023 convegno in presenza organizzato da Anci Emilia Romagna, UPI Emilia Romagna, Ancrel Romagna, Ordine degli avvocati di Rimini, Comune di Rimini, ODCEC di Rimini, con il patrocinio della Corte dei Conti e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Info

Ancrel Campania in collaborazione con Ancrel Nazionale ed Ancrel Sardegna organizza il corso L'OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VII Edizione che si svolgerà su piattaforma online dal 1°/10/2023 al 30/11/2023. Info

CORSO PROFESSIONALE IN AULA PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 2023 - PROMOZIONE ESTIVA PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 31 AGOSTO organizzato in collaborazione con ANCREL VENETO

Padova/Rovigo, dal 2 ottobre al 13 novembre 2023

Venezia, dal 3 ottobre al 14 novembre 2023

Verona, dal 4 ottobre al 15 novembre 2023

Trento, dal 5 ottobre al 16 novembre 2023

Info

Ancrel Veneto in collaborazione con ODCEC Belluno e SEL ServiziEntiLocali.it organizza una serie di lezioni per FORMAZIONE ENTI LOCALI E-LEARNING 2023. Le lezioni saranno fruibili, sia singolarmente che in un pacchetto completo. Sono previsti sconti per gli associati ANCREL. Scarica la brochure informativa al link