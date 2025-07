Somme urgenze, dai commercialisti nuovo schema di parere per i revisori

Il riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza è l’oggetto di uno schema operativo che ha predisposto recentemente il Cndcec per fornire ai revisori degli enti locali un modello utile per il rilascio del parere.

Il documento è composto da una parte generale, di carattere descrittivo, che analizza la disciplina normativa, corredata da uno schema di parere che gli organi di revisione possono adattare in relazione alla specifica casistica, soprattutto nel caso di rilascio di una opinione...