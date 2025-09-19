Zangrillo: concorsi più rapidi, formazione continua e merito a sostegno dei Comuni

«Reclutare i talenti con procedure innovative, puntare su una formazione continua, valorizzare il merito: è questa la strada che stiamo seguendo per rafforzare i Comuni e rendere più efficienti i servizi a cittadini e imprese». Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo al Terzo Forum Ifel a Villa Doria d’Angri a Napoli.

Nel suo intervento, il ministro ha richiamato il protocollo d’intesa siglato con Ifel, che prevede, tra gli altri obiettivi, una sinergia...