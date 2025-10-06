Illecito professionale contestabile solo con i mezzi di prova previsti dal codice

La sentenza del Tar Campania, Napoli, Sez. V, 29 settembre 2025, n. 6458 offre un’interpretazione rigorosa del principio di tassatività che connota le cause di esclusione nel nuovo codice dei contratti pubblici. L’occasione per la pronuncia del giudice amministrativo è offerta dal contenzioso instaurato da un operatore economico che si era visto escludere da una procedura di gara per l’affidamento di una concessione. L’ente concedente aveva ritenuto che l’impresa fosse responsabile di un pregresso...

