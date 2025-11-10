Illegittima la clausola di esclusione automatica con meno di cinque offerte
Tar Sicilia: la stazione appaltante non ha il potere di stabilire un numero diverso
Esclusione automatica ammessa solo per l’appalto al ribasso con almeno 5 offerte ammesse: la stazione appaltante non ha il potere di stabilire un numero diverso. In questo senso, il Tar Sicilia, Catania, sez. V, n. 3075/2025.
Il caso
Nel caso trattato, il ricorrente si duole del provvedimento di esclusione, per anomalia dell’offerta, adottata in violazione della legge di gara (di una procedura...
