Appalti

Illegittima la clausola di esclusione automatica con meno di cinque offerte

Tar Sicilia: la stazione appaltante non ha il potere di stabilire un numero diverso

di Stefano Usai

Esclusione automatica ammessa solo per l’appalto al ribasso con almeno 5 offerte ammesse: la stazione appaltante non ha il potere di stabilire un numero diverso. In questo senso, il Tar Sicilia, Catania, sez. V, n. 3075/2025.

Il caso
Nel caso trattato, il ricorrente si duole del provvedimento di esclusione, per anomalia dell’offerta, adottata in violazione della legge di gara (di una procedura...

Correlati

Sicilia

Gli ultimi contenuti di Appalti