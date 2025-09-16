Illegittime le sanzioni del Mit ad Aspi per le mancate manutenzioni sulle gallerie liguri
Motivo: non sono previste dalla Convenzione, afferma il Tar Lazio. Annullata multa di 100mila euro
Sono illegittime le contestazioni del ministero delle Infrastrutture ad Autostrade per l’Italia per «non aver effettuato le dovute attività manutentive dell’infrastruttura, e, in particolare, le ispezioni previste» perché «tale negligenza non risulta suscettibile di essere inquadrata in alcuna delle fattispecie sanzionatorie puntualmente elencate dall’Allegato N alla convenzione, al capitolo 2». Questa la conclusione del Tar Lazio (che si legge nella pronuncia n.16063/2025 dell’8 settembre scorso...