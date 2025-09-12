Mercato residenziale, nei primi sei mesi del 2025 compravendite a +9,5%
Quasi 32.300 scambi in più rispetto al 2024. Report Entrate: nel II trim. +8,1%. Incrementi maggiori nei piccoli centri. Nel Nord Ovest e nel Nord Est i mercati più dinamici
Il mercato delle abitazioni continua a dare segnali di salute. Lo dice la fotografia dell’Agenzia delle Entrate sull’andamento del secondo trimestre dell’anno, pubblicato l’11 settembre. La quella del trimestre precedente, consente anche di misurare l’andamento della prima metà dell’anno. Ebbene, stando ai dati delle Entrate, nei primi sei mesi dell’anno, sono state compravendute 373.392 abitazioni, circa 32.300 in più dello stesso periodo dell’anno prima, pari a una crescita...