Imprese collegate e controllate, qualifica di Pmi e vincolo di aggiudicazione
La ricostruzione del Tar Lombardia nella bocciatura del ricorso per una gara suddivisa i lotti non cumulabili
Con sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, sez. I, n. 3149/2025 i giudici affermano che la qualifica di Pmi dev’essere riferita alla singola impresa partecipante alla gara e non al gruppo di imprese collegate e partecipate di cui fa parte, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.. Pertanto i requisiti dimensionali in termini di attivo, fatturato e dipendenti devono essere riferiti alla singola impresa e non cumulativamente al gruppo. Così pure in una gara divisa in più lotti, la previsione di un vincolo...