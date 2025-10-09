Imprese collegate e controllate, qualifica di Pmi e vincolo di aggiudicazione

Con sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, sez. I, n. 3149/2025 i giudici affermano che la qualifica di Pmi dev’essere riferita alla singola impresa partecipante alla gara e non al gruppo di imprese collegate e partecipate di cui fa parte, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.. Pertanto i requisiti dimensionali in termini di attivo, fatturato e dipendenti devono essere riferiti alla singola impresa e non cumulativamente al gruppo. Così pure in una gara divisa in più lotti, la previsione di un vincolo...

