Gare, il concorrente non è tenuto dichiarare i costi di manodopera del subappaltatore

I costi di manodopera del subappaltatore sono assoggettati a verifica nella fase di autorizzazione del subappalto e non nella valutazione dell’offerta. Milita in tal senso l’articolo 108 , comma 9, del codice dei contratti pubblici da cui si evince che i costi di manodopera da indicare in appalto sono i costi “propri” dell’appaltatore. Lo ha stabilito il Tar Veneto con la sentenza n. 1536 del 2025.

La sentenza del Tar Veneto

La vicenda trae origine dal ricorso con cui un’impresa partecipante alla gara...