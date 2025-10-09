Procedura negoziata senza bando per forniture complementari: nessun limite quantitativo per legge
Il chiarimento del Mit: l’unica soglia da rispettare, oltre all’obbligo di motivare, è quella temporale (tre anni di durata del contratto)
La recente risposta fornita dal Servizio di Supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) al quesito n. 3699 del 2 ottobre 2025 offre l’occasione per fare il punto sul perimetro applicativo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 76 del codice dei contratti pubblici. In particolare, il quesito posto al Mit verteva sulla sussistenza di limiti quantitativi, rispetto alla prima fornitura, in caso di ricorso a forniture...