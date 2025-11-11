Imu, nel nuovo prospetto per le aliquote 2026 più differenziazioni
Da domani i Comuni possono iniziare a caricare il riepilogo simulato
Aggiornato il prospetto delle aliquote Imu utilizzabile per l’anno 2026, che prevede ulteriori possibilità di differenziazione delle aliquote. A stabilirlo è il decreto del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, datato 6 novembre 2025 (Nt+ Enti locali & Edilizia del 21 ottobre).
Il comunicato del dipartimento delle Finanze, che accompagna la diffusione del decreto, precisa che l’applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il prospetto per l’anno d’imposta 2026 sarà resa...
Correlati
Decreto ministeriale
La legge di Bilancio 2026 alleggerisce il fondo crediti di dubbia esigibilità
di Stefano Baldoni (*) – Rubrica a cura di Anutel