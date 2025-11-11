Fisco e contabilità

Imu, nel nuovo prospetto per le aliquote 2026 più differenziazioni

Da domani i Comuni possono iniziare a caricare il riepilogo simulato

di Pasquale Mirto

Aggiornato il prospetto delle aliquote Imu utilizzabile per l’anno 2026, che prevede ulteriori possibilità di differenziazione delle aliquote. A stabilirlo è il decreto del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, datato 6 novembre 2025 (Nt+ Enti locali & Edilizia del 21 ottobre).

Il comunicato del dipartimento delle Finanze, che accompagna la diffusione del decreto, precisa che l’applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il prospetto per l’anno d’imposta 2026 sarà resa...

Correlati

Decreto ministeriale

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità