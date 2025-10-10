In bilico il bonus barriere architettoniche del 75%

Bonus mobili in stand by. Il dossier dell’agevolazione dedicata all’acquisto di grandi elettrodomestici e arredi, nell’ambito delle ristrutturazioni, non è ancora stato affrontato dall’Esecutivo: centrato l’obiettivo di prorogare lo sconto base del 50 e 36%, nei prossimi giorni si cercheranno le risorse per quest’altro rinvio, già chiesto a gran voce dalle imprese di settore. E non è escluso che la soluzione, come è già accaduto in passato, arrivi nel corso del passaggio parlamentare.

Attualmente ...