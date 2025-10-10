In bilico il bonus barriere architettoniche del 75%
Difficilmente sarà confermato, ma nel caso i lavori rientrerebbero nel bonus ristrutturazioni del 50 per cento. Confermato l’addio al superbonus. Sconto mobili in stand by
Bonus mobili in stand by. Il dossier dell’agevolazione dedicata all’acquisto di grandi elettrodomestici e arredi, nell’ambito delle ristrutturazioni, non è ancora stato affrontato dall’Esecutivo: centrato l’obiettivo di prorogare lo sconto base del 50 e 36%, nei prossimi giorni si cercheranno le risorse per quest’altro rinvio, già chiesto a gran voce dalle imprese di settore. E non è escluso che la soluzione, come è già accaduto in passato, arrivi nel corso del passaggio parlamentare.
Attualmente ...