In caso di sospensione del sindaco, al vice l’indennità di funzione nella misura prevista dalla legge
Nel caso di specie trattasi di un’indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la delibera n. 294/2025, ha espresso il principio di diritto secondo il quale, nell’ipotesi di sospensione del sindaco, a seguito di limitazione della libertà personale, al vicesindaco spetta l’indennità di funzione nella misura indicata nel regolamento 119/2000 e non quella prevista per il titolare della funzione.
Il fatto
Dopo la...