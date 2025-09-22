In house equiparato alle gare con il nuovo codice: basta solo motivare la scelta
Tar Veneto: il Dlgs 36 lo ha trasformato in modello ordinario. Cancellato l’onere di giustificazione rafforzata sul «fallimento del mercato», sufficiente spiegare la «congruità economica» della scelta
Nel rinnovato quadro normativo definito dal Dlgs 36/2023 e in particolare in virtù del principio di auto-organizzazione sancito dall’articolo 7, il modello dell’in house providing non è più subordinato rispetto al ricorso al mercato tramite lo svolgimento delle ordinarie procedure di gara, ma si pone su un piano di equiparazione rispetto all’esternalizzazione. Tale equiparazione non è tuttavia assoluta, in quanto il ricorso all’in house presuppone comunque una adeguata motivazione, che invece non...