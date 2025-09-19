Ok al subentro del cessionario di ramo di azienda nell’esecuzione del contratto

È ammesso il subentro del cessionario di azienda o di ramo di azienda nell’esecuzione del contratto stipulato con l’impresa aggiudicataria. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di libertà di iniziativa economica stabiliti dagli articoli 3 e 41 della Carta costituzionale e con l’articolo 120, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 36 del 2023, che consente la modifica soggettiva del contratto di appalto quando «all’aggiudicatario succede […] un altro...

