In house, controllo analogo stringente anche in caso di partecipazioni «pulviscolari»
La presa di posizione dell’Anac nei confronti di una societa di gestione del Servizio idrico
L’Anac conferma che nelle società in house con partecipazioni pulviscolari, non sussiste controllo analogo se i soci minori non esercitano un reale potere di indirizzo e controllo
Premessa
Con il parere n. 32 del 30 luglio 2025, reso nell’ambito della propria funzione consultiva, l’Autorità Anticorruzione (Anac) affronta un tema di particolare rilevanza sistematica: la compatibilità con la disciplina nazionale ed europea in materia di affidamenti in house delle previsioni statutarie di una società ...