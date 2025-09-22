Incentivi 2% ai dirigenti: Anac conferma l’ok anche sulle gare già in corso
Ribadita l’interpretazione del Dl Infrastrutture: bonus da riconoscere per attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 per gli affidamenti indetti ai sensi del nuovo codice
Con il parere di recente pubblicazione (espresso in funzione consultiva n. 38 del 9 settembre 2025) l’Anac interviene in merito ad un quesito in tema di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti come ora previsto per effetto delle modifiche intervenute sull’art. 45 del codice – per effetto del decreto legislativo 209/2024 – ed i più recenti chiarimenti intervenuti dapprima con il Dl 73/2025 e la successiva legge di conversione n. 105/2025.
Il quesitoIl quesito mira ad avere un ...