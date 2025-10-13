In Trentino-Alto Adige mutui più elevati, il 70% sulla prima casa
Domanda in aumento del 20% nei primi sei mesi: 6,5 milioni di contratti attivi
In Italia quasi metà delle compravendite residenziali è sostenuto da un mutuo e sono circa 6,5 milioni gli italiani con un contratto attivo. Importi richiesti, età dei mutuatari, loan to value e tasso di interesse variano molto, però, lungo lo Stivale. «Nella prima metà dell’anno la domanda di nuovi mutui è crescita del 20 per cento», afferma Stefano Rossini, amministratore delegato di MutuiSupermarket.it, la piattaforma online che consente di comparare l’offerta degli istituti di credito. L’importo...