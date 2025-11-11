Incarichi dirigenziali, Pa obbligata ad agire secondo canoni di correttezza e buona fede

La Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 27287/2025, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, la Pubblica amministrazione ha l’obbligo di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione, la cui lesione non legittima la domanda di attribuzione dell’incarico, ma solo quella del ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti...

