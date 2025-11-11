Personale

Incarichi dirigenziali, Pa obbligata ad agire secondo canoni di correttezza e buona fede

di Ulderico Izzo

La Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 27287/2025, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, la Pubblica amministrazione ha l’obbligo di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione, la cui lesione non legittima la domanda di attribuzione dell’incarico, ma solo quella del ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti...

Correlati

Sezione Lavoro

Gli ultimi contenuti di Personale