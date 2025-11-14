Incarichi esterni, Corte conti alla prova della distinzione tra appalto di servizi e contratto d’opera intellettuale
La qualificazione puramente strumentale dell’incarico quale appalto di servizi è fonte di responsabilità erariale
Che l’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione sia nel mirino della Corte dei conti è ormai assodato, lo confermano sia le plurime pronunce delle varie Sezioni regionali di controllo sia l’inserimento nei questionari per l’organo di revisione, per il rendiconto 2024 e per il bilancio di previsione 2025-27, di richieste di informazioni circa eventuali criticità/anomalie riferite al conferimento di incarichi professionali di studio e collaborazione. Sul versante della responsabilità...