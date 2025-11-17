Focus rotazione, la disciplina tra codice e giurisprudenza
Primo di tre articoli sull’obbligo di alternare gli affidamenti: l’impianto normativo e l’ambito applicativo
Il decreto legislativo 36/2023 contiene una compiuta disciplina in tema di rotazione degli affidamenti a differenza del pregresso regime normativo, in realtà caratterizzato da alcuni richiami nel codice del 2016 e dalle indicazioni dell’Anac contenute nelle linee guida n. 4. Documento a cui si deve la definizione secondo cui il rispetto del principio di rotazione (allora anche degli inviti e non solo, come ora, degli affidamenti) consente «il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, ...