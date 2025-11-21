Incarichi di rilievo, deve astenersi il presidente in rapporti extralavorativi con il candidato
L’intensità dei rapporti personali può rilevare a fronte di scelte selettive di carattere discrezionale per incarichi come sono quelli di posizione organizzativa
L’esistenza di leciti rapporti personali extralavorativi tra un dipendente e un superiore non ha alcun rilievo né sul piano della legittimità degli atti gestori, né sul piano della valutazione delle condotte degli interessati, salvo che nel caso di selezioni che comportano valutazioni discrezionali dei candidati per l’attribuzione di incarichi di rilievo, come quello di posizione organizzativa, rispetto alle quali la Pa è tenuta ad assicurare l’imparzialità di chi è preposto alla scelta. È il principio...
Correlati
Sezione Lavoro